نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام البرلمان : 372 جلسة عامة و 892 قانون إنجازات البرلمان خلال 5 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار، محمود فوزي، تقريرا حول إنجازات البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، الذي سيعقد آخر جلساته غدًا الثلاثاء.

وجاءت أبرز الإنجازات التي حققها المجلس، في التقرير الذي وزعته الأمانة العامة تحت عنوان مؤشرات عامة علي النحو التالي:

أولًا: القرارات بالقوانين:

نظر المجلس وناقش عدد (342) قرار بقانون خلال أول 15 يوم من انعقاده.

أما عن مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الأول بلغت 82 قانونا بإجمالي عدد مواد 1226 والدور الثاني 219 قانونا بإجمالي مواد 2354 والثالث 197 قانونا بإجمالي مواد 2757 والرابع 156 قانون بإجمالي 1701 والخامس والسادس 237 قانونا بإجمالي 2518.

وأكدت الأمانة العامة أن إجمالي عدد القوانين علي مدار الفصل التشريعي بلغ 891 بإجمالي عدد مواد 10556

وفيما يخص الاتفاقيات الدولية أوضح التقرير أنه تم خلال الدور الأول الموافقة علي 27 اتفاقية والدور الثاني 65 والدور الثالث 6 والدور الرابع 65 اما الدورين الخامس والسادس85 باجمالي 308.

وبشأن عدد الجلسات العامة عقد المجلس خلال الدور الأول96 جلسة عامة والدور الثاني 68 والدور الثالث71 والدور الرابع 72 والدورين الخامس والسادس65 ليصل عدد اجمالي الجلسات 372 جلسة.

وعلي المستوى الرقابي كشف التقرير أن عدد البيانات العاجلة بلغ 1278 وطلبات الإحاطة 6008 والاسئلة 4133 والاقتراحات برغبة 3188 وطلبات المناقشة العامة 200.