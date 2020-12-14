نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة ومحافظ كفر الشيخ يشهدان توقيع بروتوكول التعاون المشترك فى مجال التوعية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة (البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ) وجامعة كفر الشيخ والمحافظة بديوان عام محافظة كفر الشيخ فى مجال التعاون المشترك لتقديم البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة كفر الشيخ وذلك إستكمالا لمبادرة اتحضر للأخضر التى تم تنفيذها فى الجامعة وفى إطار ما يقوم به البرنامج الوطنى التابع للوزارة من تقديم الدعم الفنى ورفع قدرات العاملين على إدارة المخلفات داخل المحافظة وما تضمه جامعة كفر الشيخ من أعضاء هيئة تدريس يمتلكون الخبرات العلمية والتطبيقية في مجال خدمة المجتمع والبيئة وما لها من أنشطة فى مجالات تدوير المخلفات وإنتاج الوقود الحيوى والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.

وأوضحت وزيرة البيئة انه سيتم من خلال هذا البروتوكول سعى جميع الأطراف على تقديم الدعم الفنى والمتمثل فى الأنشطة والبرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات فى محافظة كفر الشيخ بما يحقق الصالح العام لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة.

واكدت فؤاد ان البروتوكول يتضمن دور البرنامج الوطنى التابع للوزارة فى بناء القدرات من خلال تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل توعوية للعاملين بالجامعة وطلابها والعاملين في إدارة المخلفات بالمحافظة فى المجالات البيئية وبصفة خاصة مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وتدريب الطلاب خلال التدريب العملى الصيفى وبصفة خاصة طلاب كليات الهندسة والعلوم والزراعة على نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات وكذلك تدريب الخريجين وتقديم المواد الإعلامية الخاصة بالتوعية فى المجالات البيئية المختلفة الى جانب قيام الكوادر العلمية بتقديم المحاضرات المتخصصة التى تقوم بها الجامعة فى المجالات البيئية التى تقع تحت نشاط الطرف الأول

كما تضمن البروتوكول دور الجامعة فى ترشيح الطلاب من كليات الجامعة لحضور الدورات التدريبية وورش العمل ومشاركة أساتذة الجامعة فى تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل من خلال تقديم المحاضرات التخصصية وفقا لكل برنامج تدريبى الى جانب مشاركة البرنامج فى تنفيذ الأنشطة مثل نظافة الشواطئ، مبادرة "إتحضر للأخضر"، مبادرة التوعية بالفصل من المنبع، مبادرة تغير سلوك المواطنين لعدم إلقاء المخلفات بالشوارع أو على جانبى الترع والمصارف،.... وغيرها مما سيتم الإتفاق عليه مستقبلا

هذا بالإضافة الى دور المحافظة فى تنفيذ زيارات ميدانية للمتدربين للمنشآت الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات داخل المحافظة والتنسيق مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة فيما يخص عملية التوعية والتدريب كما إتفق الأطراف على تشكيل لجنة مشتركة من جميع الاطراف يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تجتمع تلك اللجنة بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول.