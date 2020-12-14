غدًا.. الأوقاف والأعلى للإعلام يطلقان مبادرة استراتيجية بناء الوعى 2021

جدة - نرمين السيد - ومن بين الموضوعات المقترحة التى سيتم طرحها فى استراتيجية بناء الوعى 2021 ما يلى.. - الشائعات وحروب الجيل الرابع​​ - بناء شخصية الأوطان - الأديان والأوطان​​ - المكون الثقافى فى المناهج التعليمية - شهيد الحق وقتيل الباطن - التعليم وتشكيل الهوية الوطنية - الوطنيون والإجراء - المتجرأون على الفتوى - القيم الدينية والقيم الإنسانية​​ - الاجتهاد الجماعى فى القضايا الكبرى - الجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة - التطرف الإلكترونى - الجمعيات الدينية واختراق دور النشر - المرأة فى الحضارة الإنسانية - اللغة العربية "المأمول والتحديات" - أثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم - دعم المنتج الوطنى مطلب شرعى - حق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" - الكفاءة والولاء - مفهوم احترام الكبير - قيادة الدول بين الهواية والخبرة وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مراكز التدريب والتثقيف. ​ومن المقترحات المطروحة توقيع بروتوكول مع الوزارات المعنية بهذه القضايا.

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