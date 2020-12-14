التعليم: نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين بالخارج مستمر دون تغيير

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول صدور قرار بإلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين فى الخارج.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، وفقا لبيان صحفى اليوم الإثنين، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أى قرارات بإلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين فى الخارج، وأن نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين بالخارج قائم ومستمر كما هو دون تغيير أو إلغاء، مُوضحةً أنه تم إطلاق منصة "حصص مصر" للطلاب المصريين فى الخارج، بهدف توفير طرق تعلم جديدة للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية، كما أنه جار تطوير النظام التعليمى المصرى للمرحلة الثانوية فى الخارج، ليتماشى مع نظام الثانوية العامة الجديد بالداخل.



وفى سياق متصل، تم اعتماد إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج للعام الدراسى 2020 - 2021، والتى من المقرر عقدها فى أبريل 2021، بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات فى جميع بلاد العالم، ويعد إجراء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، إذ تنفرد بها مصر عن جميع دول العالم، والتى من خلالها يمكن للطالب حال عودته فى أى وقت، الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

وناشدت "التربية والتعليم" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 027963273.