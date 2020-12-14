اقتصادية البرلمان: الأوقاف فى عهد جمعة حققت معدلات إنجازات مبهرة

جدة - نرمين السيد - ثمن الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الدور الوطنى والمهم لوزارة الاوقاف خلال الـ 6 سنوات الماضية تجاه جميع القضايا، التى تهم الدولة المصرية داخليا وخارجيا.





ووفق بيان، قال عبدالحميد، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أول وزير فى تاريخ هذه الوزارة يحقق معادلة صعبة فى إدارة كل الملفات المتعلقة بهذه الوزارة، التى تعددت أدوارها خاصة فيما يتعلق بمساندة ودعم الدولة المصرية وإنجازاتها الاقتصادية الكبيرة والمشروعات القومية العملاقة التى حققتها بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن المعادلة الصعبة التى حققها الدكتور محمد مختار جمعة تتمثل فى الإدارة الاقتصادية والمالية الناجحة لوزارة الأوقاف، التى حققت معدلات إنجازات اقتصادية مبهرة، خاصة فيما يتعلق بحسن إدارة أموال الأوقاف وما حققته هيئة الأوقاف المصرية من نجاحات اقتصادية وتحقيق فوائض مالية وصلت إلى مليارات الجنيهات.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد: "إننى بصفتى وكيلا للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أستطيع أن أؤكد ان وزارة الأوقاف لم تنجح فقط فى سد منابع الفساد والإهمال والتسيب داخل جميع القطاعات والمؤسسات والهيئات التابعة لها فقط، ولكن نجحت فى الإدارة الاقتصادية والمالية وحسن استغلال مواردها الطبيعية والبشرية".

ووجه تحية للدكتور محمد مختار جمعة وجميع القيادات والأئمة والدعاة والعاملين بوزارة الأوقاف على مواقفهم الوطنية والحاسمة والمشرفة لدعم صقور وأبطال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية، مثمنا إشادة وزير الأوقاف بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود مقدرة فى مواجهة مرتكبى الجرائم وضرباتها المتلاحقة لتجار المخدرات وتأكيده بأن هذه الجهود تصب فى تحقيق نظرية الأمن الشامل، إضافة إلى تأكيد الدكتور محمد مختار جمعة بأنه فى الوقت الذى تقوم فيه قواتنا المسلحة الباسلة بحماية تراب الوطن وحدوده وأمنه الاستراتيجى من كل من تسول له نفسه النيل منه أو المساس بذرة من ثراه الندى وتواجه بعزة وبسالة قوى الإرهاب والشر وفِى الوقت الذى تقف فيه شرطتنا الوطنية جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة فى مواجهة عناصر وفلول الجماعات الإرهابية والمتطرفة فإنها تواجه وبحسم مرتكبى الجرائم وتوجه ضرباتها الحاسمة لتجار المخدرات والسموم.

وأكد عبدالحميد اتفاقه التام والمطلق مع وزارة الأوقاف ودعمها المستمر لقواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية موضحا أن أبطال وصقور الجيش والشرطة قدموا للوطن أغلى ما يملكون فهم لا يتوانون لحظة فى تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها العظيم، وأن الاستراتيجية الأمنية المصرية والضربات الاستباقية لخلايا الإرهاب والإرهابيين أكدت للعالم كله النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى حربها المقدسة والشريفة نيابة عن العالم ضد الإرهاب والإرهابيين.