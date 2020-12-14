محافظ المنوفية يباشر مهام عمله عقب شفائه من كورونا

جدة - نرمين السيد - استأنف إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، مهام عمله بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك عقب شفائه من إصابته بفيروس كورونا، إذ وصل مكتبه فى تمام الساعة التاسعة صباحا وأكد مواصلة مسيرة العمل لإنجاز المهام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.





كما أوضح محافظ المنوفية فى بيان اليوم أنه حرص على متابعة آلية سير العمل بالديوان العام من خلال المتابعة اليومية والتواصل مع التنفيذين وكذا متابعة تنفيذ كل المشروعات التى تتم على أرض المحافظة بمختلف القطاعات. كما توجه أبو ليمون بخالص الشكر والعرفان لكل المسئولين وأبناء المحافظة على دعمهم الكامل والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية، مناشدا أهالى المحافظة بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة الصحة والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات حفاظا على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس.

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