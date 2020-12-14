محافظ الوادى الجديد: إطلاق مبادرة لاستغلال وزراعة أراضى الكثبان الرملية

جدة - نرمين السيد - قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، إطلاق مبادرة لاستغلال أراضى الكثبان الرملية المجاورة للطريق بمنح تخفيضات على الرسوم بنسبة 50 %، إلى جانب حزمة من التيسيرات لاستصلاحها وزراعتها لمنع زحف الرمال التى تعوق الحركة على الطريق والحد من الحوادث لحماية أرواح المواطنين .





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