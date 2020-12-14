غدا.. مصر تستقبل الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصيني

تستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء غدا الثلاثاء، الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى الذى تنتجة شركة سينوفارم الصينية، وتضم الدفعة الثانية 50 ألف جرعة جديدة ليصبح الإجمالي إلى الآن 100 ألف جرعة.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الدفعة الاولي من لقاح كورونا الصينى الاسبوع الماضي، وتستهدف مصر إدخال 110 ملايين جرعة من اللقاح الصينى الذي تنتجة شركة سينوفارم الصينية، وذكرت وزارة الصحة والسكان أن هناك مجموعة من الفئات التي لها أولوية الحصول على اللقاح وهي الفريق الطبى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كانت الدكتورة هالة زايد قالت إن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.