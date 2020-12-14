أبو الغيط يهنئ القيادة السودانية على رفع اسم بلدهم من قائمة الإرهاب

تقدم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأخلص التهاني للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وإلى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، ولجميع أهل السودان، على رفع اسم جمهورية السودان بشكل رسمي ونهائي من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأعرب أبو الغيط عن ثقته في أن هذه الخطوة ستفضي إلى فتح فصل جديد في وضعية السودان وتمكينه من تعظيم علاقاته مع مؤسسات التمويل الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية وتطبيع مجمل علاقاته الاقتصادية على الصعيد الدولي.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط شدد بهذه المناسبة على أهمية استمرار الجهود الدولية المتناسقة لمساندة السودان ودعمه في سبيل تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية التي يواجهها لعبور صعاب هذه المرحلة الانتقالية الهامة.
واستذكر المصدر الموقف الثابت الذي كانت الجامعة العربية قد تبنته منذ البداية بخصوص رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والجهود التي قامت بها لمطالبة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالقيام بهذه الخطوة.
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