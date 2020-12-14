العربية للتصنيع تستقبل وفد أكاديمية ناصر العسكرية

أعرب الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ترحيبه بزيارة وفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا، مثمنًا الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتنمية ورفع قدرات الدارسين بها وإكسابهم العديد من المهارات بهدف إعداد خريجين على مستوى عال من الكفاءة والتميز في تخصصات متنوعة ومختلفة، مشيدًا في الوقت نفسه بقوة العلاقات التي تربط المؤسستين.

وأشاد" التراس" بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ودورها الفعال في مجال إعداد وتأهيل كوادر متميزة سواء من قادة وضباط القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالدولة لشغل الوظائف العليا على المستوي الوطني أو للوافدين من الدول العربية والأفريقية في مختلف العلوم العسكرية والإستراتيجية والسياسية والإجتماعية.

جاء هذا على هامش، زيارة وفد من أكاديمية ناصر العسكرية العليا والذي ضم عدد من الدارسين العسكريين والمدنيين، والدول الشقيقة.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار التواصل المستمر بين العربية للتصنيع وأكاديمية ناصر، حيث تتم الزيارات بشكل سنوي، وذلك بهدف إطلاع الدارسين من مصر وكل الدول الشقيقة علي نشاط الهيئة وما تقوم به من مجهودات لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن دعم وتبني تنفيذ الإبتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.

وقد حرص المهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان" مدير عام الهيئة العربية للتصنيع على فتح حوار مفتوح مع الدراسين بأكاديمية ناصر، حيث أشار إلى أن العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها علي مدار الأجيال, مشيرا إلي تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية إحتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، فضلا عن خطتها لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والإتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي والصناعات الطبية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية والسيارات واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ,أبدي وفد أكاديمية ناصر إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية.

كما توجه وفد الأكاديمية لزيارة ميدانية لتفقد عدد من وحدات الهيئة، حيث تفقدوا خطوط الإنتاج والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا، واطلعوا على الخطط المستقبلية التي تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.