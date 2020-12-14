الوزراء: تعافي معدلات الإنفاق والاستهلاك في مصر بعد أزمة كورونا.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجراف حول توقعات بتعافي معدلات الانفاق والاستهلاك في مصر بعد ازمة فيروس كورونا.
وأوضح الانفوجراف ان مؤسسة "فيتش" أصدرت تقريري: "الاستهلاك والتجزئة في مصر " و"تعافي الاستهلاك في مصر"، واللذان اشتملا على نقاط تخص معدلات استهلاك الأسر وإنفاقها، وتوقعات تعافيها خلال 2021 بعد انخفاض حدة تأثيرات فيروس كورونا المستجد.
وتتوقع "فيتش" وصول معدلات نمو إنفاق الأسر المصرية في 2021 إلى 1.6%، بعد أن سجلت 1.4% في 2020؛ مدفوعة بتحسُّن معدلات التوظيف.
واشار الانفوجراف الى ان العوامل التي ساهمت في زيادة التوقعات الخاصة بالإنفاق عدد تجار التجزئة المشاركين في مبادرة ميغلاش عليك وصل الى ١٠٠٠ تاجر ، كما ان حزمة المساعدات الحكومية لمواجهة تداعيات والتي قدرت ب 6.1 مليار دولار من العوامل الخاصة بالإنفاق
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