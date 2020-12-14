شاكر لـ دوت الخليج: ننتظر الموافقة على البدء فى إنشاء مشروعات جديدة للطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لرفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035، لافتا الى أن الوزارة فى انتظار الموافقة للبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء.

وأضاف شاكر فى تصريح لـ دوت الخليج ان الوزارة وقعت أمس عقود انشاء محطتين جديدتين واحدة للطاقة الشمسية واخرى من طاقة الرياح، لافتا الى أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء المباعة للمستهلك.

وقال شاكر، إن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق و هو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة ، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضه ليصل 2 سنت دولار للشمس و 3 سنت دولار للرياح و هى أقل تكلفة بالعالم.

وتابع شاكر، أن الوزارة تسير بخطى سريعة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة ، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.