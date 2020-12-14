وزيرا الطيران والعدل يفتتحان ورشة عمل لوجستيات النقل الجوى لقضاة المحاكم الاقتصادية|صور

افتتح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، ورشة عمل خاصة بلوجستيات النقل الجوي للتعريف بالدورة المستندية والإشكاليات العملية الناشئة عن نقل البضائع والركاب والتي يشارك فيها (40) من القضاة والمستشارين بالمحاكم الإقتصادية موزعين على مجموعتين فى الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر.

وحضر افتتاح ورشة العمل بمقر أكاديمية مصر للطيران للتدريب، كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل والسادة المستشارين رؤساء المحاكم الإقتصادية بجمهورية مصر العربية ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى ووزارة العدل .

فى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشارين والقضاة المشاركين بالدورة التدريبية مؤكدًا على أهمية التنسيق المثمر والتعاون الفعال بين وزارتى الطيران والعدل وبخاصة فى مجال التدريب وتبادل الخبرات بما يساهم فى تعريف القضاة بلوجستيات النقل الجوى وقوانين وتشريعات الطيران المدنى الخاصة بالإشكاليات العملية الناشئة عن الحجز ونقل البضائع وخدمة الركاب وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى الإيكاو والاتحاد الدولى للنقل الجوى الأياتا.

وأوضح أن وزارة الطيران المدنى تضع فى مقدمة أولوياتها دعم مجال التدريب بأحدث الوسائل والبرامج التدريبية والتعاون مع مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية .

من جانبه.. أعرب وزير العدل عن سعادته بهذه الزيارة التى تعد خطوة هامة فى تعزيز التعاون بين وزارتى الطيران المدنى والعدل مشيدًا بإمكانيات أكاديمية مصر للطيران للتدريب والبرامج التقنية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التى شاهدها بالأكاديمية، فضلًا عن دورها الإقليمى في التدريب على علوم الطيران المختلفة بما يساهم فى نقل الخبرات المصرية ورفع المستوى التعليمى وثقل الخبرات فى مجال الطيران المدنى .

وخلال اللقاء استمع وزيرا الطيران والعدل والقضاة إلى عرض تقديمي عن مهام الأكاديمية والأقسام التدريبية والأنشطة والفصول الدراسية المتطورة وفقًا لأحدث المعايير العالمية وكذلك البرامج والخدمات التعليمية والتدريبية التى تقدمها فى مختلف مجالات الطيران المدنى، فضلًا عن التعريف بالشهادات والاعتمادات التى تم اجتيازها مؤخرًا حيث حصلت الأكاديمية على تجديد اعتماد شهادة الأيزو (9001/2015) لنظام إدارة الجودة لأجهزة المحاكاة والتدريب الفني وتطوير البرامج التدريبية وشهادة الايزو (2015/14001)التى تختص بنظام إدارة البيئة وكافة الأنشطة التدريبية فضلًا عن شهادة الايزو (18001) في مجال السلامة والصحة المهنية.

وتفقد الوزيران والسادة المستشارين والقضاة والوفد المرافق لهما الفصول الدراسية المتطورة وقاعات المحاضرات وكذا أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين فضلًا عن أجهزة تدريب الخدمة وأجهزة تدريب الطوارئ.تأتى هذة الزيارة فى ضوء التعريف بالأنشطة والمهام وكذا أقسام التدريب المختلفة التى تقدمها أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالإضافة إلي التعرف علي البرامج التدريبية النظرية والعملية المقدمة بواسطة مدربين مصريين مؤهليين دوليًا يتمتعوا بخبرات عالية فى مجال صناعة النقل الجوى

وفى ختام الزيارة قدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى درع وزارة الطيران المدني الى المستشار عمر مروان وزير العدل تقديرًا للمكانة الكبيرة التى يحظى بها القضاء المصرى فى ترسيخ العدالة وإقامة سيادة القانون داخل جمهورية مصر العربية .