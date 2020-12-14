عبر قناة ON.. أسقف ببا والفشن يلقي كلمة عن"البشارة بميلاد يوحنا المعمدان"

ألقى نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك بعنوان "البشارة بميلاد يوحنا المعمدان".

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، تناول من خلال كلمته إنجيل القداس، وهو قداس الأحد الأول من شهر كيهك وموضوعه بشارة الملاك لزكريا الكاهن بميلاد ابن له وهو يوحنا المعمدان الذي تلقبه الكنيسة بالصابغ السابق، لأنه عمد السيد المسيح وسبق ومهد لبشارته.



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وأشار نيافة الأنبا إسطفانوس إلى أن أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك الأربعة مأخوذة من الإصحاح الأول من إنجيل لوقا، حيث قسمت الكنيسة هذا الإصحاح إلى أربعة أجزاء ووضعت كل جزء في فصل إنجيل قداسات آحاد كيهك.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (براموس) بوادي النطرون ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب القمص مينا البراموسي طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

ورحل عن عالمنا أمس الراهب الشيخ القمص مينا البراموسي عن عمر قارب الـ ٨٨ عاما بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ٦١ سنة.

ولد القمص مينا البراموسي في ٢٧ فبراير ١٩٣٣ ، وانضم إلى دير البراموس يوم ٢٦ ديسمبر ١٩٥٩ وترهب بعد أقل من شهر من دخوله الدير، يوم ٢١ يناير ١٩٦٠، ونال درجة القسيسية في ٢٤ أغسطس ١٩٦٣ والقمصية في ٢١ نوفمبر ١٩٦٤.

ومن المقرر أن تقام صلوات الجنازة اليوم الاثنين بدير السيدة العذراء مريم البراموس بحضور عدد من الآباء الأساقفة والرهبان، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكتب نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نودع على رجاء القيامة أبينا الحبيب القمص مينا البراموسي.. اذكرنا أمام الرب إلى أن نلتقي، يا أبي الحبيب في المسيح".

