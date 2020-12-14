ضبط أقراص مخدرة في مطار القاهرة مع راكب مصري قادم من أثينا

تمكنت سلطات جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الطيران اليونانية القادمة من أثينا، اشتبه تونى فكرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من اليونان، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وأضافت المصادر، أنه بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY " بمعرفة إبراهيم طه مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض علي عبدالعال نعمان مدير الإدارة، قرر تكليف إسلام ماهر مأمور تفتيش الركاب، بتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف أميره طلبة مشرف الصالة، لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 960 قرصا مخدرا من مادة "Hipnosedon Flunitrazepm" مخبأة داخل خرطوشة سجائر بحقائبه.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.