نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفد أكاديمية ناصر العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفريق "عبد المنعم التراس " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ترحيبه بزيارة وفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا، مثمنًا الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتنمية ورفع قدرات الدارسين بها وإكسابهم العديد من المهارات بهدف إعداد خريجين علي مستوي عال من الكفاءة والتميز في تخصصات متنوعة ومختلفة، مشيدًا في الوقت نفسه بقوة العلاقات التي تربط المؤسستين.



وأشاد" التراس" بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ودورها الفعال في مجال إعداد وتأهيل كوادر متميزة سواء من قادة وضباط القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالدولة لشغل الوظائف العليا على المستوي الوطني أو للوافدين من الدول العربية والأفريقية في مختلف العلوم العسكرية والإستراتيجية والسياسية والإجتماعية.