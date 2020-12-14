نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات المهرجان العلمي الخامس بكليات جامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المهرجان العلمي الخامس بكليات الجامعة بمشاركة كليات الهندسة بحلوان والحاسبات والذكاء الاصطناعي وهندسة المطرية والحقوق والاقتصاد المنزلي والطب والعلوم، والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنين بالهرم، والتمريض، والخدمة الاجتماعية، والاداب وكلية الفنون التطبيقية.

ويهدف المهرجان العلمي الخامس بالكليات إلى توعية الطلاب بأهمية النشاط العلمي والأنشطة والمسابقات والدورات والندوات التي تقدمها إدارة النشاط العلمي ومساعدة الطلاب فى تنمية قدراتهم وحثهم علي الاختراع الابتكار ووالأفكار العلمية لمساعدتهم في مجال العمل والحياة بعد التخرج.

ويتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة وهي معرض علمي يشمل (ابتكارات واختراعات علمية،أبحاث علمية في مجالات مختلفة،مجلة حائط علمية،مشروعات صغيرة اكسسوارات ومشغولات يدويه وعطور وصناعة الصابون والجلود )،ومسابقة دوري المعلومات بين طلاب الكلية، وندوه علمية، مشهد تمثيلي بهدف توصيل فكرة علمية، وتقديم مواهب متنوعة لطلاب الكلية، وعرض الطلاب للأبحاث والأفكار والابتكارات امام زملائهم لتبادل المعرفة والأفكار، ويتم عمل تقيم لكل كلية فيما سبق وتقيم الدعاية والإعلان للمهرجان داخل الكلية ومشاركة وتفاعل الطلاب في يوم المهرجان العلمي في حدود الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

ويشرف على المهرجان العلمي الخامس الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، اوفاء عبدالنبي إشراف عام للمهرجان، ا مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي، أاحمد ابراهيم امين مسئول المهرجان، اثناء يحيي ابراهيم، امريم محمد محمد، اسمر محمد عبد العاطي، ارنا جودة مصطفي بإدارة النشاط العلمي.