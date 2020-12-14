نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان مصنع سيدي سالم لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الاثنين بافتتاح مصنع سيدى سالم لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية بعد تطويره بمحافظة كفر الشيخ وذلك بحضور السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وجاء ذلك فى إطارزيارة وزيرة البيئة للمحافظة لإفتتاح وتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية لدعم منظومة المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة وتنفيذا لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار مع وضع منظومة فعالة ومستدامة لادارة المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة.

واوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه يتم تقديم الدعم لمحافظة كفر الشيخ للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية طبقا لخطة البرنامج الوطنى التابع للوزارة من خلال تطوير عدد من منشآت البنية التحتية منها مصنع سيدى سالم لمعالجة وتدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى والوقود المشتق من المرفوضات RDF تضمنت رفع ما يقرب من 10.5 الف متر مكعب من التراكمات داخل المصنع بدعم من البرنامج الى جانب توريد وتركيب معدات فصل الوقود الحيوى (منخل وفاصل هوائى) بطاقة تشغيلية ٢٥٠ طن يوميا من المخلفات ليخدم مركزى سيدى سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ، هذا بخلاف مصنع بيلا لمعالجة المخلفات والذى تم الإنتهاء من تطويره العام الماضى ويعمل بكفاءة عالية.

ومن ناحية اخرى قامت وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ بتفقد موقع مصنع مدينة كفر الشيخ لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية والمزمع إنشاءه بعد الإنتهاء من الدراسات البيئية والإجتماعية والتصميمات الهندسية له من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لإنشاء المصنع على مساحة 30 الف متر مربع بوبطاقة تشغيلية 500 طن يوميا من المخلفات الصلبة وذلك لإنتاج السماد العضوى والوقود المشتق من المرفوضات ليخدم مراكز كفر الشيخ وقلين ومدينة سيدى غازى بالمحافظة.

يأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للبرنامج الوطنى بالإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية فى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( كفر الشيخ الغربية قنا اسيوط ) وتقديم الدعم للمحافظات فى المدن الأكثر تكدسا بهدف تحسين الأوضاع البيئية والصحية وإبراز الوجة الحضارى الذى يليق بمصر وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروربى وهيئة التعاون الدولى الألمانية وهيئة التعاون السويسرى.