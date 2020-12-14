نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة البرلمان توافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، لبحث الاتفاقيات التي وقعتها مصر مؤخرا، في مجالات التعاون الجمركي، والازدواج الضريبي.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، موافقة اللجنة خلال اجتماعها،اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع فى أبى ظبى بتاريخ 14 112020 نوفمبر 2020.

ووفقا للاتفاق يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التى يشملها بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الدولتين.

ويطبق الاتفاق على الأشخاص المُقيمين فى إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التى تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.