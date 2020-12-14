إطلاق حملة تطهير وتعقيم موسعة بأحياء الجيزة لمجابهة كورونا غدا

جدة - نرمين السيد - تطلق محافظة الجيزة غدا أكبر حملة تطهير وتعقيم بكل قطاعات المحافظة يشترك فيها "الأحياء والمراكز والمدن، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطرى والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .





وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، فى بيان اليوم الإثنين، أن الحملات تقام فى الفترة من يوم 15 وحتى يوم 27 من الشهر الحالى، وسيتم تجديدها دوريا وستكون على مرحلتن لضمان وصولها لكل قطاعات المحافظة إذ تشمل المرحلة الأولى "أحياء العمرانية، شمال الجيزة، بولاق الدكرور، الهرم، الوراق"، والمرحلة الثانية بأحياء "العجوزة، الدقى، الطالبية، جنوب، المنطقة الصناعية"، بالإضافة إلى مراكز ومدن "منشأة القناطر، أوسيم، كرداسة، أبو النمرس، الحوامدية، البدرشين، العياط، الصف، اطفيح، الواحات البحرية".

وأشار المحافظ إلى أن المنشآت التى سيتم تطهيرها ستشمل المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعددا من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والأندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والأسواق وأسواق المواشى والكنائس والأديره والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الأيتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الانفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والأماكن السكنية التى بها حالات إصابة بفيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومى لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكل المناطق التى تم تحديدها، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وكإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.