حماية المستهلك يضبط 821.939 قطعة مستحضرات تجميل فى مخازن غير مرخصة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الماضية شن حملات مكبرة بعدد كبير من المحافظات استهدفت التجار المخالفين والمصانع غير المرخصة والمحال التجارية خصوصا فى فترة البلاك فريداى.





كما استهدفت المنشآت الطبية والصيدليات والمعامل ومخازن الأدوية التى تعمل بدون ترخيص وذلك بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى والعلاج الحر بوزارة الصحة.

وقال مصيلحى إن الهدف من الحملات ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات.

وأشاد الوزير بمجهودات جهاز حماية المستهلك فى ظل القيادة الجديدة للجهاز برئاسة أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية والقائم بأعمال رئيس الجهاز.

وقال حسام الدين إن حملات الجهاز أسفرت عن ضبط 500.663 قرص و2.395 أمبولات و8.234 زجاجة أدوية مختلفة الأنواع، و1.026 أنبوب كريم، و46.013 علبة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها، و66 علبة أدوية مخالفة للتسعير الجبرى، و313 علبة أدوية محظور تداولها خارج وزارة الصحة والسكان، كما تم ضبط 10.797 علبة أدوية مدرجة جدول أول صحة نفسية وعصبية ومدرجة جدول 3 مخدرات، وضبط 821.939 قطعة مستحضرات تجميل فى مخازن غير مرخصة، وتم غلق المنشآت المخالفة طبقا للقانون.

وضبط 342 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام بعدد من الهايبر ماركت الشهيرة و300 طن ملح حجرى فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمى، و16 طن سماد مدعم وغير مصرح بتداوله خارج الجمعيات الزراعية، كما تم تحرير 122 محضرا للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وذلك بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وبنى سويف والفيوم والسويس.

وتم إحالة هذه المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شؤنها.

وقال حسام الدين إن الجهاز يستهدف دعم الاقتصاد الوطنى وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلك وإنفاذ القانون ويهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أيه شكاوى أو مخالفات عن طريق طرق التواصل بالجهاز وهى الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.