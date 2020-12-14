صور.. وزيرا العدل والطيران يفتتحان دورة تدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والطيار محمد عنبه وزير الطيران المدنى، اليوم الإثنين، أعمال الدورة التدريبية المنعقدة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، تحت عنوان "لوجستيات النقل الجوى"، والتى يشارك فيها عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية فى إطار الاختصاص المستحدث للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات المتعلقة بالنقل الجوى بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019.





وتهدف الدورة إلى ترسيخ مفاهيم الدورة المستندية للمناولة، وأعمال النقل والتخزين والشحن المتعلقة بقانون الطيران رقم 28 لسنة 1981 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحاكمة له والخاصة بنقل الركاب والبضائع والمسئولية الناشئة عنها.

وتنعقد الدورة على مجموعتين اعتبارا من الإثنين الموافق 14 ديسمبر 2020 وحتى الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، وذلك انطلاقًا من رؤية وزارة العدل نحو الارتقاء بالتكوين المهنى للقضاة من خلال التدريب المستمر، والدعم اللوجستى بالمعلومة القانونية، وتأهيلهم عمليا للانخراط فى منظومة القضاء المتخصص وتفعيله.

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