صور.. وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان مصنع سيدى سالم لمعالجة المخلفات

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مصنع سيدى سالم لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية بعد تطويره بالمحافظة.





جاء ذلك خلال زيارة وزيرة البيئة لمحافظة كفر الشيخ لافتتاح مجموعة من مشروعات البنية التحتية لدعم منظومة المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة وتنفيذا لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار مع وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة.



وقالت وزيرة البيئة خلال الافتتاح إنه يتم تقديم الدعم لمحافظة كفر الشيخ للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية طبقا لخطة البرنامج الوطنى التابع للوزارة من خلال تطوير عدد من منشآت البنية التحتية منها مصنع سيدى سالم لمعالجة وتدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى والوقود المشتق من المرفوضات "RDF" تضمنت رفع ما يقرب من 10.5 ألف متر مكعب من التراكمات داخل المصنع بدعم من البرنامج إلى جانب توريد وتركيب معدات فصل الوقود الحيوى "منخل وفاصل هوائى" بطاقة تشغيلية 250 طنا يوميا من المخلفات ليخدم مركزى سيدى سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ، بالاضافة إلى مصنع بيلا لمعالجة المخلفات والذى تم الانتهاء من تطويره العام الماضى ويعمل بكفاءة عالية.



وتابعت وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ موقع مصنع مدينة كفر الشيخ لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية والمزمع إنشاؤه بعد الانتهاء من الدراسات البيئية والإجتماعية والتصميمات الهندسية له من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لإنشاء المصنع على مساحة 30 ألف متر مربع بطاقة تشغيلية 500 طن يوميا من المخلفات الصلبة، لإنتاج السماد العضوى والوقود المشتق من المرفوضات ليخدم مراكز كفر الشيخ وقلين ومدينة سيدى غازى بالمحافظة.



ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للبرنامج الوطنى بالإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية فى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج "كفر الشيخ / الغربية / قنا / أسيوط" وتقديم الدعم للمحافظات فى المدن الأكثر تكدسا بهدف تحسين الأوضاع البيئية والصحية وإبراز الوجه الحضارى الذى يليق بمصر وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى وهيئة التعاون الدولى الألمانية وهيئة التعاون السويسرى.