صور.. كوريا الجنوبية تسلم مصر مستلزمات طبية لمواجهة كورونا بـ 500 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - سلم هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا لدى مصر، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إمدادات طبية بقيمة 500 ألف دولار لدعم أنشطة مصر فى مكافحة كوفيد-19، وذلك فى إطار الاستجابة التضامنية والتعاون الطبى لمكافحة فيروس كورونا.





وقال السفير هونج، إن "هذا التعاون يعكس التزام الحكومة الكورية بالعمل مع الشركاء لمواجهة جائحة كورونا"، مؤكدا أن التعاون الطبي يمثل جانبا هاما من جوانب العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر، مشيرا إلى أن المكالمتين الهاتفيتين بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى، ونظيره الكورى مون جيه إن، اللتين جرتا خلال شهري مارس وأكتوبر، والتي شدد الزعيمان فيهما على أهمية تعزيز آليات التعاون الطبي المشترك وتبادل الخبرات لمكافحة هذا الوباء غير المسبوق.

الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية كانت أول من قدم دعمًا نقديًا بقيمة 200 ألف دولار أمريكى لتمويل أنشطة الاستجابة الصحية الطارئة مع تفشى فيروس كوفيد -19 فى مصر فى مايو 2020. وتم تقديم دعم إضافى فى نوفمبر 2020 من خلال المساعدات الإنمائية الرسمية بقيمة 200 ألف دولار لتوريد جهازين طبيين (خزان أكسجين وجهاز أشعة مقطعية لمستشفى عام بمحافظة الشرقية (مستشفى الصالحية الجديدة المركزي) بهدف تحسين قدرة المستشفى والمساهمة فى جهود مكافحة كوفيد-19.

وأضاف السفير هونج أن الشركات الكورية مستعدة لتصدير احتياجات مصر من المعدات والمستلزمات الطبية للمساعدة فى مكافحة كوفيد -19، وكذلك نقل معرفتها وخبراتها من خلال المشاركة فى المشروعات القومية المصرية فى قطاع الصحة.

وقبل حفل التسليم، ناقش السفيرهونج مع وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين كوريا ومصر، مشيدين بمحفظة التعاون بين كوريا ومصر التى تبلغ قيمتها 458 مليون دولار وتتنوع فى عدة مشروعات فى قطاعات حيوية للمواطنين المصريين.

وقال السفير هونج، إن كوريا تعطى الأولوية دائمًا للبنية التحتية ورأس المال البشرى كجزء أساسى من مشاريعها التنموية فى مصر، والتى تتماشى مع النمو الشامل وأهداف التنمية المستدامة فى مصر، فيما أعربت الوزيرة رانيا المشاط عن أملها فى توسيع وتنويع محفظة التعاون بين البلدين فى السنوات المقبلة.