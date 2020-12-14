- 1/2
- 2/2
واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجا وذوى الإعاقة وقاطنى مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحى، وذلك فى إطار خطوات الدولة للتوسع فى برنامج التأمين الصحى الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.
وأكدت نيفين القباج فى بيان اليوم الإثنين، أن الربط الشبكى يهدف لإرسال كل بيانات الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المستهدف تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحى بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لهم.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تضع معاييرا لتنقية البيانات المرسلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لتلافى ازدواجية التكلفة وللتحقق من شمول الأولى بالرعاية بهدف ترشيد موارد الدعم المخصصة للتأمين الصحى.
وأشارت القباج إلى أهمية البعد التنموى والاجتماعى للتأمين الصحى الشامل والذى يساهم فى خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من برامج الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار فى صحة المواطنين.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الرائدات الريفيات باعتبارهن أحد أهم العناصر الفاعلة فى تقديم برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعى، إذ طالبت الوزيرة بضرورة إضافة الرائدات اللاتى تنطبق عليهن الشروط وفقا لقواعد البيانات لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن تبحث إضافة فئات جديدة من غير القادرين للتأمين الصحى الشامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.