كامل الوزير يتابع جاهزية المرحلة الأولى من طريق الصعيد الغربي

أجرى وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر.

تابع «الوزير» أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، حيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقًا.

ووجه الوزير خلال تفقده قطاعات المشروع المختلفة والتي بدأها من محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق، بأن يتم العمل على مدار الساعة، وأن يتم تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بأعمال تأمين سلامة المرور وعدم إقامة أي مطبات عشوائية على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل وان يتم تسوية مسافة 50متر على على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية

وصرح الوزير بأنه تم تقسيم المشروع على 10 شركات متخصصة، وأن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين، لافتاً إلى أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذة منذ عام 2014، لافتا الى أنه سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون وأنه.يتم تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.

وأضاف أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 6 مراحل هي المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت نسبة تنفيذها 94٪، والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم، والمسافة من إدفو إلى إسوان بطول 90 كم والتي بدأ العمل بها في 1/7/2020 والتي من المخطط الانتهاء منها في 30/6/2021.

وتابع: أما المرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم ، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى ادفو بطول 235 كم، أما المرحلة الخامسة في المسافة من اسوان – توشكي بطول 210 كم، والمرحلة السادسة في المسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100 كم.

وأشار وزير النقل إلى أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق، وخاصة في الصعيد، تعتبر نموذجًا واضحًا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى بمصر.