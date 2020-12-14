سفير كوريا في مصر:ملتزمون بتقديم الدعم لمصر في معركة مواجهة جائحة كورونا

أكد هونج جين ووك سفير كوريا في مصر، التزام الحكومة الكورية بتقديم الدعم لمصر في معركة مواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك بمناسبة تسليم إمدادات طبية بقيمة 500 ألف دولار من الحكومة الكورية لدعم انشطة مصر في مكافحة كوفيد-19.

وتشمل تلك المساعدات الطبية 227 نموذج اختبار PCRمن Kogene Biotech بقيمة 250 ألف دولار، فضلا عن أقنعة طبية 223 ألف قناع طبي KF94 و149 ألف قناع طبي KF80.

وأشار السفير هونج إلى أن التعاون الطبي يمثل جانبا هاما من جوانب العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر، مشيرا إلى المكالمتين الهاتفيتين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الكوري مون جيه، واللتين جرتا خلال شهري مارس وأكتوبر الماضيين، والتي شدد الزعيمان فيهما على أهمية تعزيز آليات التعاون الطبي المشترك وتبادل الخبرات لمكافحة هذا الوباء غير المسبوق.

وأضاف السفير هونج، أن الشركات الكورية مستعدة لتصدير احتياجات مصر من المعدات والمستلزمات الطبية للمساعدة في مكافحة كوفيد -19 ، وكذلك نقل معرفتها وخبراتها من خلال المشاركة في المشروعات القومية المصرية في قطاع الصحة.

الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية كانت أول من قدم دعمًا نقديًا بقيمة 200 ألف دولار لتمويل أنشطة الاستجابة الصحية الطارئة مع تفشي فيروس كوفيد -19 في مصر في مايو 2020. وتم تقديم دعم إضافي في نوفمبر 2020 من خلال المساعدات الإنمائية الرسمية بقيمة 200 ألف دولار لتوريد جهازين طبيين "خزان أكسجين وجهاز أشعة مقطعية لمستشفى عام بمحافظة الشرقية" - مستشفى الصالحية الجديدة المركزي - بهدف تحسين قدرة المستشفى والمساهمة في جهود مكافحة كوفيد-19.

كما قال السفير هونج إن كوريا تعطي الأولوية دائمًا للبنية التحتية ورأس المال البشري كجزء أساسي من مشاريعها التنموية في مصر، والتي تتماشى مع النمو الشامل وأهداف التنمية المستدامة في مصر، فيما أعربت الوزيرة رانيا المشاط عن أملها في توسيع وتنويع محفظة التعاون بين البلدين في السنوات القادمة.

وكان السفيرهونج قد ناقش مع وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر، وأشادا بمحفظة التعاون بين كوريا ومصر التي تبلغ قيمتها 458 مليون دولار وتتنوع في عدة مشروعات في قطاعات حيوية للمواطنين المصريين.