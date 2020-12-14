لنقل 5200 راكب.. مصر للطيران تسير 51 رحلة دولية غدًا

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 51 رحلة دولية غدا الثلاثاء، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل نحو 5200 ‪ راكب.

وقالت شركة مصر للطيران، إن الرحلات الجوية سيتم تسييرها إلى كل من دبي، أبوظبي، أسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، جدة، لاجوس، ندچمينا، تونس، أبوچا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، أمستردام، روما، أثينا، ڤيينا، فرانكفورت، عمان، البحرين، المدينة المنورة، أديس أبابا، أربيل، و7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5200 راكب.