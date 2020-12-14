رئيس القومي لحقوق الإنسان يلتقي أعضاء روتاري العبور

يلتقي محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساء اليوم، مع أعضاء روتاري العبور للتحدث عن مصر وأفريقيا الماضي والحاضر والمستقبل.

الجدير بالذكر أن محمد فايق تحمل مسئوليات سياسية ووزارية عديدة خلال حياة الرئيس جمال عبد الناصر، وقدم خلال مسئولياته، كمستشار للشئون الأفريقية ثم الأفريقية-الآسيوية أهم إسهاماته في مقاومة الاستعمار والعنصرية وتأكيد حق تقرير المصير.



كما عقد فايق، صداقات مع زعماء حركة التحرر الوطني في العالم وزعماء حركة عدم الانحياز مثل نيلسون مانديلا، وكوامي نكروما، والسيدة أنديرا غاندي والسيدة سيريمافو باندرانيكا وفيدل كاسترو وأرنستو جيفارا.

وتأثرت حواراته مع هؤلاء الزعماء في تشكيل رؤيته العميقة لحركة التحرر الوطني العالمية ووهب حياته للدفاع عن الحريات في ربوع وطنه العربي الكبير وخارجه، وحمل مشروع أمته للنهوض بحركة التحرر الوطني وأصبح رمز لهذه الحركة في أفريقيا.