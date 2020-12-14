الجدير بالذكر أن محمد فايق تحمل مسئوليات سياسية ووزارية عديدة خلال حياة الرئيس جمال عبد الناصر، وقدم خلال مسئولياته، كمستشار للشئون الأفريقية ثم الأفريقية-الآسيوية أهم إسهاماته في مقاومة الاستعمار والعنصرية وتأكيد حق تقرير المصير.
كما عقد فايق، صداقات مع زعماء حركة التحرر الوطني في العالم وزعماء حركة عدم الانحياز مثل نيلسون مانديلا، وكوامي نكروما، والسيدة أنديرا غاندي والسيدة سيريمافو باندرانيكا وفيدل كاسترو وأرنستو جيفارا.
وتأثرت حواراته مع هؤلاء الزعماء في تشكيل رؤيته العميقة لحركة التحرر الوطني العالمية ووهب حياته للدفاع عن الحريات في ربوع وطنه العربي الكبير وخارجه، وحمل مشروع أمته للنهوض بحركة التحرر الوطني وأصبح رمز لهذه الحركة في أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس القومي لحقوق الإنسان يلتقي أعضاء روتاري العبور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.