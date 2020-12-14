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انت الان تتابع تفاصيل خبر عطل مفاجئ في بعض خدمات جوجل الشهيرة في مصر وبعض دول العالم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعطلت منذ قليل بعض خدمات جوجل بشكل مفاجئ في مصر وبعض دول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، حيث اشتكى العديد من مستخدمي شبكات الانترنت في بعض دول العالم، من تعطل أغلب الخدمات في جوجل مثا جي ميل واليوتيوب وجوجل دوك وبلاي ستور.
عطل في خدمات جوجل
ويبدو أن محرك البحث في جوجل يواجه بعض المشاكل الرئيسية بها في البحث عن Gmail و YouTube، وعدد من الخدمات الأخرى المرتبطة بتلك الخدمات، حيث رصد موقع Downdetector” المعني برصد الأعطال، أن خدمات جوجل تعاني من عطل يمنع المستخدمين من الوصول إليها، وخاصة أنها من المواقع الشهيرة له.، وأن الخدمات التي تأثرت بالعطل هى:
- Google Meet.
- Google Hangouts.
- Google Play.
- Gmail.
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والجدير بالذكر أن محرك البحث جوجل يشهد العديد من عمليات البحث اليومية للدخول لتلك المواقع الشهيرة التي تعطلت اليوم، فضلاً عن العديد من المواقع الأخرى التي لم تتأثر بتلك الأعطال، وسوف نكشف لتفاصيل فور الإعلان عنها رسمياً من شركة جوجل.
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