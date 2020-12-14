الأنبا بيمن يرسم راهبين فى رتبة الدياكون

جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة، اليوم الإثنين، قرارا بترقية الراهب ميخائيل النقادى، والراهب ابراهيم النقادى لرتبة الدياكون أى الشماس الكامل.





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