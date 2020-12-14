كشف أثرى جديد بجبانة سقارة

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بصحبة الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بجوار هرم الملك تيتى الأول، بمنطقة آثار سقارة برئاسة الدكتور زاهى حواس، والتى أسفرت عن الكشف عن آبار للدفن بها توابيت ولقى أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.





وأكد الدكتور زاهى حواس، أن هذا الكشف الذى سيتم الإعلان عنه أوائل العام القادم سوف يلقى الضوء على جزء من تاريخ سقارة الذى لا نعرف عنه الكثير كما سيكشف النقاب عن أسرار جبانة الأسرة 18 و19 بمنطقة آثار سقارة. حرص الدكتور خالد العنانى على النزول إلى أحد آبار الدفن التى تم العثور عليها مع الدكتور زاهى حواس والدكتور مصطفى وزيرى، لتفقد الكشف. كما وجه الوزير الشكر للدكتور زاهى حواس وفريق العمل على المجهود الذى يقومون به، معربا عن فخره بالحضارة المصرية الفريدة، وأن تكون كل هذه الاكتشافات بأياد مصرية خالصة.

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