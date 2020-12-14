وزير البترول يوجه بالالتزام بتخفيض الكثافات داخل المنشآت لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية زيادة الوعى خلال المرحلة الحالية بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظاً على العاملين وأسرهم، وضرورة التزام شركات القطاع بتطبيق الإجراءات المقررة من الدولة والوزارة فى هذا الصدد، واستخدام وسائل التواصل المتاحة مع العاملين فى زيادة رفع الوعى من خلال الاسترشاد بالملصقات والحملات التوعوية المعتمدة لوزارة الصحة والسكان، واستخدام التوجيه المستمر من القيادات للعاملين داخل كل المنشآت بكيفية الحفاظ على سلامتهم داخل أماكن العمل وخارجها ، مشدداً على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات الطبية الواقية لجميع العاملين والمتواجدين حفاظاً على الصحة العامة.





وشدد وزير البترول خلال الاجتماع الذى ضم عدداً من وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ومسؤولى الشؤون الإدارية على الالتزام بتخفيض الكثافات داخل المنشآت وأخذ الشكاوى المرضية على محمل الجد وسرعة اتخاذ اللازم نحوها طبياً، واستمرار الاستعانة بتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وعقد الاجتماعات والتواصل مع العاملين من خلال الإذاعات الداخلية وتكثيف متابعة الإدارات الطبية بمختلف الهيئات والشركات للعاملين ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير كل ما يلزم للحفاظ على صحة العاملين. كما شهد الاجتماع توجيه الوزير باستمرار التواصل والتنسيق بين كل الجهات وخاصة الطبية والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية والمراجعة التحديث المستمر للإجراءات المطبقة حالياً فى ضوء توجهات وزارة الصحة والسكان وما تقرره الدولة، مشيراً إلى أن المسؤولية الإنسانية تقتضى تضافر كل الجهود لمواجهة تحديات الموجة الحالية وتلافى آثارها والعبور منها بسلام.

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