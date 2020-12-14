كامل الوزير ومحافظ المنيا يتابعان معدلات تنفيذ محور سمالوط

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ويشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً.
وأعلن محافظ المنيا، أن قطاع النقل شهد خلال الفترة من 2014 حتى 2020، تنفيذ 740 مشروعاً بإجمالى تكلفة 6.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من 693 مشروعاً، ويحرى تنفيذ 23 مشروعا، أبرزها محور كوبرى سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوى الغربى بطول 97 كم، ورصف 18 طريقاً لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة.
كما تابع الوزير والمحافظ نسب تنفيذ محـور سمالوط على النيل والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، ويشتمل على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبرى أهمها: كوبرى التقاطع مع الطريق الصحراوى الشرقى، كوبرى أعلى نهر النيل، كوبرى أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعى الغربى، كوبرى أعلى الطريق الصحراوى الغربى، و17 نفقًا لتفادى التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.
وسيساهم محور سمالوط فى تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعى غرب المنيا، ومجموعة من المصانع بمنطقة شرق النيل.
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