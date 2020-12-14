وزير الكهرباء: مليار دولار توفير سنوى فى استهلاك الوقود

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء نجحت فى خفض استهلاك الوقود بما يوازى مليار دولار سنويا، بما يمكن تغطية تكلفة إقامة المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة 14400 ميجاوات، خلال 6 سنوات.





وأكد الوزير، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة، أن القيادة السياسية اعتبرت قضية الطاقة الكهربائية مسألة أمن قومى، ووضعتها ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنميــة فى شتى مجالات الحياة، موضحًا أنه أول وزير كهرباء يجتمع الرئيس به مرة أو أكثر أسبوعيا.

وأضاف وزير الكهرباء خلال مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة تحت عنوان " حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية" - إنه منذ وقت مبكر أدركت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها فى كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة فى تحقيق خطط التنمية الشاملة.

وأوضح وزير الكهرباء أنه خلال 4 سنوات تم إضافة 28 ألف ميجاوات، من خلال خطة اعتمدت على ثلاث محاور هى إنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القائمة، وصيانة المحطات، مشيدًا بالتعاون والدعم من وزارات المالية والبترول والدفاع والبنك المركزى، لتحقيق تلك النجاحات فى قطاع الكهرباء، موضحًا أنه تم إضافة 3636 ميجاوات فى 8 شهور، وبداية من يونيو 2015 لم يحدث انقطاع للكهرباء نتيجة عجز فى القدرات الكهربائية.

ونوه شاكر بنجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص فى مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية.