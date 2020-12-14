اتحاد الكرة: منتخب الشباب لن يلعب مباراة ليبيا بعد إصابة 17 لاعبا بكورونا

أكد جمال محمد على، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن منتخب الشباب لن يلعب مواجهة ليبيا طبقاً للائحة التى تنص على ضرورة تواجد 11 لاعباً وأربعة احتياطين، وهو ما لا يتوافر حالياً لمنتخب الشباب، وقال على فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "تواصلت مع محمود الهمامى سكرتير عام اتحاد شمال أفريقيا بعد ظهور نتيجة العينة الأولي، عدد اللاعبين المصابين 17 لاعباً بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني، قمنا بالاجتماع مع اتحاد شمال أفريقيا بصحبة وليد مندور، قمنا بتقديم طلب بإعادة المسحة فى معمل معتمد".

وأضاف جمال محمد على، "سيتم إجراء مسحة طبية جديدة لإجراء مسحة جديدة، وتحدثت مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب، وحتى اللاعبين لا يعانون من أى أعراض".

وتابع على، "هناك لائحة للبطولة، 11 لاعبا و4 احتياطى تستطيع اللعب، لكن أقل من ذلك لن نشارك فى اللقاء، والعدد المتواجد حاليا 12 لاعبا فقط، لكن سنرى نتائج المسحة الطبية الثانية، وقد يكون حدث خطأ فى نتيجة العينة الأولي، مشيرا إلى أن "الفرق الأخرى أظهرت إصابات بعض الإداريين فقط، وكان من المفتروض اللعب غدا أمام ليبيا فى البطولة".

وأضاف على، "طبقا للوائح الكاف لن نخوض مباراة ليبيا، وطلبنا فى وقت سابق تنظيم تلك البطولة فى مصر وتحدثت مع الوزير أشرف صبحي، لكن كان هناك إصرار من الكاف واتحاد شمال إفريقيا على إقامة البطولة فى موعدها بتونس".

ويخضع لاعبو منتخب لاشباب للمسحة الجديدة فى معمل مختلف عن المعمل الذى اظهر الحالات الـ 18 تحسبا ليكون هناك خطأ فى النتيجة وينتظر النتجية الجديدة التى بناء عليها يحدد موقفه من الاستمرار فى البطولة أو عدم استكمالها.

وأكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن هناك 17 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب الموجود حاليا فى تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا. وقال حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب فى البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".