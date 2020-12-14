رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

بدأ منذ قليل اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية.
وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعًا لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهًا بالإستفادة من منظومة المتغيرات المكانية الموجودة فى المساحة العسكرية، وأن يتم إنشاء وحدة فى كل محافظة لرصد المتغيرات المكانية، وأن يتم التنسيق والربط الكامل مع المنظومة فى المساحة العسكرية، بهدف ضبط وحوكمة ومتابعة العمران الرسمى وغير الرسمي.
وأضاف مدبولى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضبط العمران المصرى، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد أى تغير مكانى فى المحافظات.
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