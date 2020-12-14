4 توصيات من قومي حقوق الإنسان لمواجهة كورونا

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان "مكافحة جائحة كوفيد 19 بين دور الدولة والمجتمع المدني.

وأعرب المشاركون عن ضرورة تضافر الجهود ، وتوفير الدعم اللازم لمكافحة جائحة كوفيد 19 والتي تشكل تهديدا للبشرية وتعوق استمرار الحياة الطبيعية للمواطنين وتؤثر على كافة المناحي الاقتصادية.

وأوصى المشاركون بما يلي:

* الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف حملات التوعية وفقًا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية لحين توافر علاج أو لقاح آمن وفعال.

* تكثيف جهود البحث العلمي لضمان كفاءة وأمان اللقاحات لتجنب حدوث آثار جانبية، ووضع خطة واضحة وفقا لجدول زمني لبدء تلقي اللقاح.

* تطوير وتأهيل المستشفيات العامة والمركزية للتعامل مع الحالات المصابة، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وفقا للنسب العالمية، مع تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة فيما يتعلق بأسعار الخدمات، وتيسير إجراءات إنشاء المستشفيات الأهلية.

* حصر ومتابعة الجمعيات والمنظمات التي تعمل في المجال الطبي وتقدم خدمات للمواطن بشكل مجاني من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والعمل على استمرار دعم جهود ومبادرات المجتمع المدني وتقديم التسهيلات الإدارية اللازمة.