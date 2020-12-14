نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:



أول تعليق من كهربا بعد تألقه مع الأهلي في مباراة المقاصة

السيسي والطيب.. قراء دوت الخليج يختارون شخصية عام 2020

شاهد.. يسرا ترقص على مليونير مليونير

بإطلالة جديدة.. وفاء عامر تتألق في أحدث ظهور لها

مصطفى حسني يعتذر لمتابعيه عن فيديو له حول الحجاب: خالفت سنة النبي

بنطلون مقطع.. شاهد أحدث ظهور لـ ميرهان حسين

بعد إصابة 18 لاعبا.. إلغاء مباراة مصر وليبيا في تصفيات الأمم الأفريقية



بصورة عائلية.. ريهام عبد الغفور تخطف قلوب متابعيها

محمد فراج يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بطريقة رومانسية.. شاهد

مي عمر تستعرض رشاقتها في صورة جديدة عبر إنستجرام

مفيش أجمل من الاطفال والخلفه| الجمهور يتعاطف مع منة فضالي..شاهد

من سيارتها.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نادين نسيب نجيم تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

بصورة بـ الجبس.. ناهد السباعي تثير قلق متابعيها عبر انستجرام

شاهد.. مي سليم في إطلالة جديدة تبرز جمالها



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. أول تعليق من كهربا بعد تألقه مع الأهلي .. يسرا ترقص على "مليونير مليونير" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.