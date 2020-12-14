التنمية المحلية: حالة واحدة لتغيير مواعيد غلق المحال التجارية

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، عن الحالة الوحيدة التى يمكن أن يتم تغيير فيها مواعيد فتح وغلق المحال التجارية التى فرضتها الدولة، مشيرا إلى أنه يمكن تغييرها بناءً على طلب المحافظ إذا وجد أن هناك ضرورة لتغيير بعض المواعيد للمحال الموجودة بمحافظته، وعلى المحافظ أن يرفع طلب لوزير التنمية المحلية باعتباره رئيس اللجنة العليا لترخيص المحال ويعرض الأمر على اللجنة وهى التى تقرر. وأضاف في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج"، أنه إذا رأى أى محافظ أن هناك بعض الورش غير مقلقة للراحة في المناطق السكنية كورش صناعة المفاتيح أو ورش تصليح إطارات السيارات التى قد يحتاجها المواطن في وقت متأخر فعليه أن يتقدم بطلب للجنة العليا لتراخيص المحال بتعديل المواعيد. وأكد أن الوحدات المحلية تتابع تنفيذ القرار وتم رصد 2714 مخالفة منها 1000 مخالفة للمقاهى حيث تم غلق 1322 مقهى والمحال تم غلق 757 حالة غلق والورش 408 حالة غلق والمطاعم ما يزيد عن 55 حالة غلق، مشيرا إلى أن هناك إصرارا من الدولة لتنفيذ القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن فى المحافظات.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قد أصدر قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

-تطبيق القرار إعتبارًا من أول ديسمبر 2020 .

- المواعيد الجديدة ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق.

- المواعيد الجديدة ستساعد في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .

-التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة .

مزايا القرار توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة.

-إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة.

- مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا)و 10 مساءً (شتاءً) .

- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).

- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.

- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا .

- استمرار خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .

- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية.

- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- تٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

- شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.



- التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه في هذا الشأن.