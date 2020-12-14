أسماء الفائزين فى جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تضمنت فوز 100 مرشح بمقاعد النظام الفردى.





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