صور.. انطلاق الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الرابع للطاقة

جدة - نرمين السيد - انطلقت الدورة الرابعة من مؤتمر الأهرام السنوى للطاقة، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حول "حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية" بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نائبًا عن رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.





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