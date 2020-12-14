تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. تقديم الخدمة الطبية لـ 1822 شخصًا بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية وصرف العلاج لـ 1822 مواطن من دولة جنوب السودان، وذلك ضمن القافلة الطبية المصرية التى تم إرسالها إلى العاصمة جوبا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم القطاع الصحى فى دولة جنوب السودان، وفى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن القافلة الطبية المصرية تم تنظيمها بإشراف الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وتضم تخصصات (جراحة وطب العيون، نساء وتوليد، جراحة المسالك، جراحة العظام، أطفال، باطنة، بالإضافة إلى صيدلى، لافتًا إلى إرسال 5 أطنان من المستلزمات الجراحية وتجهيزات لإجراء جراحات المياه البيضاء ضمن تخصص جراحة العيون.

وأشار إلى قيام الفريق الطبى بإجراء 22 جراحة عيون لإزالة المياه البيضاء وزرع العدسات، بالإضافة إلى إجراء عدد من عمليات الولادة داخل المركز الطبى المصرى، بمدينة "أكون".

وأكد "مجاهد" استمرار فتح الجسر الجوى بين البلدين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة دعمًا للمنظومة الصحية والشعب السودانى الشقيق.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، أنه فى إطار متابعة العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى، تم إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى دولة جنوب السودان، تضم أدوية علاج فيروس "سى" و "بى" وكواشف، ومستلزمات طبية، ‏لاستكمال ومتابعة عملية إجراء المسح الطبى للمواطنين، بوحدة الفيروسات الكبدية التى تم تجهيزها بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج فيروس سى، وذلك بالعيادة المصرية فى العاصمة جوبا تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".



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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقى من فيروس "سى" خلال ملتقى أسوان للشباب العربى الأفريقى فى شهر مارس 2019، وذلك فى إطار دعم مصر للأشقاء الأفارقة فى القارة السمراء.