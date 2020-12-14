النشرة المرورية : سيولة بمحور 26 يوليو .. وشارع الجيش بديلا عن الأزهر

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المروية اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص، مع البداية الفعلية للحركة المرورية الأسبوعية، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 60 إلى 65% فى محافظات الوجه البحرى.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بمحور قناة السويس للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية، وكذلك بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار صابر إلى أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام، فى شارع المنشية للقادم من شارع سعد زغلول، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وأوضح صابر أن معدلات السير فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تتراوح بين 70 إلى 75%، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى ميدان المؤسسة للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة ومتجه للطريق الزراعى ومطلع الدائرى.

ولفت صابر إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المركبات، خاصة مع وجود أعمال توسعة وإنشاءات بعدد من قطاعات الطرق الدائرية، ومنها أعلى الوراق، وأعلى المرج للمتجه إلى نفق السلام، وأعلى محور الأوتوستراد للمتجه إلى المنيب، وأعلى البساتين للمتجه إلى دار السلام والمنيب.

وتابع صابر، أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو، ما زالت حتى الآن مرضية تماما، موضحا أن كافة المحاور الداخلية بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، ما عدا بعض الأحجام فى شارع البطل أحمد عبد العزيز، للمتجه لمناطق فيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

ونوه صابر إلى أن كورنيش النيل يشهد أحجام متفرقة، للقادم من من منطقة ماسبيرو ومتجه للمعادى وأثر النبى، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد.

ونصح صابر، فى محافظة القاهرة، باستخدام شارع الجيش ونفق الأزهر، بديلا عن شارع الأزهر، الذى يشهد بعض الأحجام، كذلك بتجنب شارع صلاح سالم عند منطقة محور الفردوس، بسبب وجود أعمال توسعة وإنشاءات، ناصحا بسلوك محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو بسبب بعض الأحجام، واستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.