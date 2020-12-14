الزمالك يصرف مستحقات لاعبى فريق الكرة خلال الأسبوع الجارى

استقر مسئولو نادى الزمالك على صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الأسبوع الجارى، وكشف مصدر داخل الزمالك عن وجود انفراجة فى الأزمة المالية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وهو ما يساهم فى حل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة.

من ناحية أخرى، أدى يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مباراة الفريق الودية للفريق الأول أمام فريق شباب بالنادى على ملعب النادى، وخضع أوباما لتدريبات بالجرى حول الملعب وتدريبات بالكرة فى إطار سعى الجهاز الفنى لتجهيزه لمباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز، وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع أوباما لمنحه بعض التعليمات لتنفيذها فى التدريبات الخاصة به والاطمئنان عليه بشكل عام.

وقرر المدير الفنى للزمالك، إقامة مباراة ودية للبدلاء والمستبعدين من الفريق الأول أمام فريق الشباب بالنادى، لتجهيز تلك المجموعة لمواجهة بيراميدز المقبلة، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى.

وقامت إدارة القلعة البيضاء بإيداع المتأخرات عن الموسم الماضى فى الحسابات البنكية الخاصة باللاعبين خلال الساعات الماضية، وذلك لتحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى المسابقة المحلية التى يسعى الأبيض للمنافسة على لقبها منذ بداية المسابقة، لمُصالحة الجماهير بعد الإخفاق فى التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الأهلى فى النهائى التاريخى بهدفين مقابل هدف، ووداع بطولة كأس مصر، من دور نصف النهائى بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.