أهم الأخبار.. سد النهضة وأزمة تيجراي.. تفاصيل زيارة حمدوك لـ إثيوبيا.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة.. ومواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

سد النهضة وأزمة تيجراي هدف اللقاء.. الصحف السودانية تعلق على زيارة حمدوك لـ إثيوبيا

سلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الاثنين، على زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولقاءه نظيره الأثيوبي آبي أحمد أمس الأحد، واتفاقهما على استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل. .. للمزيد اضغط هنا

الأرصاد: اليوم.. انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس شهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث وصلت إلى 27 درجة على القاهرة، إلا أنها اليوم بدأت بالانخفاض إلى 22 درجة.. للمزيد اضغط هنا

مواجهة نارية.. برشلونة يصطدم بـ باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري ابطال أوروبا، عن مواجهة نارية تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ، وبرشلونة الإسباني .. للمزيد اضغط هنا

بعد تأكيد المفتي.. قرار بإعدام المتهم الرئيسي باغتصاب سيدة المقابر بالاسماعيلية

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، قرارًا بالإعدام ضد المتهم الرئيسى عبدالكريم غريب عبد الكريم وشهرته إسلام بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي عقب قيامه باغتصاب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية، وحبس كل من عبد الغفار يحيى عبد الغفار وكريم أسامة محمد وأحمد محمد لبيب 10 سنوات والزامهم بالمصروفات.. للمزيد اضغط هنا

بعد ظهور 18 حالة كورونا.. اتحاد الكرة يتحرك لتأجيل مباراة منتخب الشباب وليبيا

قرر اتحاد كرة القدم خضوع لاعبي منتخب مصر للشباب إلى مسحة طبية جديدة من أجل حسم موقف المشاركة أمام ليبيا المقرر إقامتها غدا فى افتتاح بطولة شمال إفريقيا.. للمزيد اضغط هنا

مستشار الرئيس: مصر مستعدة للمرحلة القادمة من جائحة كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الاستعداد المبكرة والخبرة الكبيرة للقطاع الصحي المصري مكنت مصر من إدارة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الضغط على المستشفيات ووسائل التشخصيص قد تراجع.. للمزيد اضغط هنا