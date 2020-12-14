أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لعمليات الفرز في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020.
كشفت الهيئة في بيان صحفي، أصدرته منذ قليل، أسماء الفائزين بـ100 مقعد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية، وأكدت الهيئة الوطنية فوز 7 مرشحين فى 6 دوائر بمحافظة القاهرة.
أشارت مصادر بالهيئة الوطنية إلى أن الهيئة تلقت التظلمات من المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز بأغلبية الأصوات الصحيحة (50+1)، وذلك من خلال تحقيق الطلبات المقدمة منهم وانتهت إلى رفض بعضها لعدم جدية التظلم،وعدم قبول البعض الآخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء .. نتيجة جولة الإعادة في انتخابات النواب بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.