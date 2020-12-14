نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد يتأثر بامتداد منخفض جوي متمركز علي البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ودافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون الطقس مائل للدفء علي شمال الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بإمطار خفيفة 20% مساءا علي القاهرة الكبرى وأمطار متوسطه الي غزيرة علي مناطق من (السلوم-مطروح-الإسكندرية-بلطيم-رشيد) وأمطار متوسطة علي مناطق من (دمياط-بورسعيد) وامطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيره-الدقهلية-الغربية-الشرقية-المنوفيه-طابا-نويبع)، كما تكون رياح مثيرة للأتربة علي مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وتؤدي الي أنخفاض الرؤية الافقية واضطراب الملاحة علي البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج من ٣ أمتار الي ٤ أمتار ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 20درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.