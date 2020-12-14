رئيس خطة البرلمان: مبدأ "زيرو ضرائب" بدولة الإمارات ودول الخليج بشكل عام لن يطول

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مبدأ "زيرو ضرائب" بدولة الإمارات ودول الخليج بشكل عام لن يطول، موضحًا أن دول الخليج كافة ستتجه لفرض الضرائب خلال السنوات القادمة، وأن مبدأ عدم فرض الضرائب لن يطول لأنه "عفى عليه الزمن" على حد قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة،اليوم الإثنين، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع فى أبى ظبى بتاريخ 14 112020 نوفمبر 2020.

من جانبه، تخوف النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من أن تؤثر تلك الاتفاقية على الحصيلة الضريبية المتوقعة تحت زعم منع الازدواج الضريبى، قائلًا "مصر ستُظلم من تلك الاتفاقية وسيضيع على الخزانة العامة مبالغ ضخمة وتفتح باب التهرب الضريبى".

و نفى مسئولى وزارة المالية بالاجتماع هذا الكلام وأيدهم في الرأي رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى، قائلا: "الحصيلة الضريبية لن تتأثر، وسيتم العمل بمبدأ موطن الربح بحيث إن الدولة التى حدث بها الربح سيُفرض بها الضرائب"

ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التى يشملها بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الدولتين.

ويطبق الاتفاق على الأشخاص المُقيمين فى إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التى تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.