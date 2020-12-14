نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي مديري المديريات بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسادة وكلاء الوزارة مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة في الاجتماع الدوري الذي يعقده وزير الشباب والرياضة بمديري المديريات للوقوف علي اخر المستجدات ومتابعتهم.

أكد "صبحي" أن الوزارة تقوم بالتقييم الدائم والمستمر لأداء كل مديرية في المحافظات المختلفة، وذلك من أجل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور العريض، والعمل علي الاستغلال الأمثل لمنشآت الوزارة في المحافظات وتطويرها من أجل تقديم خدمات مميزة لمرتاديها.

و أضاف صبحي أنه يتابع شخصيًا كافة الأمور التي تعيق السادة مديري المديريات في أعمالهم والعمل علي تذليل تلك العقبات، بالإضافة التي فتح آفاق ومجالات جديدة من اجل الابداع والتطوير في الخدمات المقدمة، في ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بالخدمات وأيضًا العمل علي استغلال طاقات الشباب وتوظيفها التوظيف الأمثل من اجل دفع عجلة التنمية في مصر وتحويل هذه الطاقات الي افكار وترجمتها علي ارض الواقع من خلال المشاريع العديدة التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة ومنها الانشطة الرياضية والشبابية مثل المشروع القومي للموهوبين وأندية العلوم والعديد من البرامج الأخري، والتي تجذب قطاع عريض من الشباب، واستطاعت الكشف عن العديد من المواهب ومتابعتها والبدء في تقييمها وتوجيهها الي الطريق الصحيح من أجل تطوير هذه المواهب والقدرات لخدمة الوطن.

و استمع وزير الشباب والرياضة، إلى رؤى ومقترحات وكلاء الوزارة، كل فيما يختص بمحافظته وتباحثوا في كيفيه تطوير العمل وتحقيق اقصى استفادة من أجل الجماهير العريضة التي تستفيد من المشاريع التي تقدمها الوزارة لهم.